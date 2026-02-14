В Донецке аварийно отключились девять электроподстанций

В Пролетарском районе Донецка произошло аварийное отключение девяти трансформаторных подстанций. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что без электроснабжения остались 1,5 тыс. человек. Причины отключения подстанций Кулемзин не назвал.

По данным «Донецкэнерго», отключение электроэнергии произошло в 08:41 мск. Обесточены оказались одна котельная и одна школа. Специалисты приступили к восстановлению электроснабжения.

Накануне в результате атаки дрона в Курской области без света остались город Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Там также зафиксировали нарушения в работе систем теплоснабжения.

Ранее из-за аварии после атаки ВСУ без света остались свыше 220 тыс. жителей Белгородской области.