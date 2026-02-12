Более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без света
Более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества после аварии, в регионе происходят веерные отключения света из-за атак ВСУ. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
«Дорогие друзья, из-за нанесенного врагом огневого воздействия происходят веерные отключения электроэнергии. В данный момент на одной из подстанций произошла авария», — написал глава региона.
По словам Гладкова, отключения электроэнергии затронули более 220 тыс. человек в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах. Аварийные бригады приступили к работе, восстановление электроснабжения займет как минимум четыре часа, отметил он.
Накануне вечером Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным ударам. В результате повреждения получили объекты инфраструктуры, в нескольких муниципалитетах отключили электроэнергию и водоснабжение. В ночь на 12 февраля область также подверглась атаке дронов, над ней сбили 24 беспилотника.
