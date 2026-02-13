Хинштейн: жители Рыльска и трех районов остались без света после атаки ВСУ

В Курской области в результате атаки БПЛА была повреждена ЛЭП

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Рыльском районе Курской области после атаки украинских беспилотников была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, без электричества остались город Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Кроме того, зафиксированы нарушения в работе систем теплоснабжения.

«Сделаем все, чтобы в самые кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения. Ситуацию держу на контроле», — заявил Хинштейн.

Дежурные средства ПВО сбили над Курской областью четыре дрона 13 февраля в период с 8:00 мск до 14:00 мск. Еще семь беспилотников военные уничтожили над Крымом, три — над Белгородской областью.