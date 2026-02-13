 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Курской области в результате атаки БПЛА была повреждена ЛЭП

Хинштейн: жители Рыльска и трех районов остались без света после атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Рыльском районе Курской области после атаки украинских беспилотников была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, без электричества остались город Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Кроме того, зафиксированы нарушения в работе систем теплоснабжения.

«Сделаем все, чтобы в самые кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения. Ситуацию держу на контроле», — заявил Хинштейн.

Пострадавшие в Курской и Белгородской областях получили помощь в ₽2 млрд
Политика
Александр Куренков

Дежурные средства ПВО сбили над Курской областью четыре дрона 13 февраля в период с 8:00 мск до 14:00 мск. Еще семь беспилотников военные уничтожили над Крымом, три — над Белгородской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Курская область беспилотники электричество повреждение ЛЭП Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
В шести районах Ростовской области отразили атаку дронов
Политика
Волгоградский губернатор сообщил о пострадавших детях из-за атаки дронов
Политика
Глава сельского поселения Брянской области получил ранения при атаке ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Черногория передала России распылившего в метро Москвы баллончик мужчину Общество, 18:53
МОК разрешил флаг России на шлеме. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:46
Как «бог четверных» шел к Олимпиаде: главное из биографии Ильи Малинина 18:36
Суд изъял у дагестанского депутата особняк в Жуковке и имение у моря Политика, 18:35
Назвавшего «чебуродами» хоккеистов из Казахстана комментатора оштрафовали Спорт, 18:30
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья Недвижимость, 18:16
Украинский скелетонист заявил, что Россия празднует его отстранение с Игр Спорт, 18:11
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд ЕАЭС: компетенция, где находится и как подать заявление База знаний, 18:10
США включили Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая Политика, 18:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В России начали тестировать китайский кроссовер iCaur V27 Авто, 17:59
СК возбудил дело после падения снега на детей в Нижнем Новгороде Общество, 17:59
Коростелев остался недоволен состоянием трассы «разделки» на Играх Спорт, 17:54
В Московской области 13-летний подросток поджег заправку Политика, 17:50