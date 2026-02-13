ЦБ запланировало массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября
Россияне смогут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября 2026 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
Набиуллина отметила, что внедрение цифрового рубля проходит поэтапно, однако «для этого уже все готово». «Проект наш развивается своим чередом, цели реализуются согласно планам, и напомню, что пользоваться цифровыми рублями можно будет с первого сентября этого года», — заявила Набиуллина.
Цифровой рубль — цифровая форма национальной валюты России. Наличная, безналичная и цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.
Валюта будет храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России.
В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. С этой даты крупнейшие банки и торговые точки должны предоставить гражданам возможность оплаты цифровым рублем.
Кроме того, россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, выплаты будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей.
