ЦБ запланировало массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россияне смогут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября 2026 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Набиуллина отметила, что внедрение цифрового рубля проходит поэтапно, однако «для этого уже все готово». «Проект наш развивается своим чередом, цели реализуются согласно планам, и напомню, что пользоваться цифровыми рублями можно будет с первого сентября этого года», — заявила Набиуллина.

Цифровой рубль — цифровая форма национальной валюты России. Наличная, безналичная и цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю. Валюта будет храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. С этой даты крупнейшие банки и торговые точки должны предоставить гражданам возможность оплаты цифровым рублем.

Кроме того, россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, выплаты будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей.