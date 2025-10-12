 Перейти к основному контенту
В Госдуме исключили обязательный перевод пенсий в цифровой рубль

Власти не планируют обязательный перевод пенсий в цифровой рубль, пенсионеры смогут продолжать получать выплаты наличными или на банковскую карту. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, людям старшего поколения не стоит переживать из-за распространения цифровой валюты.

«Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — сказал председатель комитета.

Он подчеркнул, что выплаты сохранятся в полном объеме и с индексацией.

«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется… какие-то цифры, какие-то криптоактивы… куда им идти», — заявил Нилов, отметив, что вокруг темы «очень много разговоров и домыслов».

Депутат добавил, что операции в цифровых рублях пока реализуются только в рамках эксперимента, и «никаких глобальных и одномоментных перемен» не ожидается.

Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты России. Наличная, безналичная и цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Валюта будет храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что получение зарплаты в цифровых рублях будет исключительно добровольным решением россиян.

В сентябре министерство финансов сообщило о выплате первой в России зарплаты в цифровых рублях. Ее получателем стал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С 1 сентября 2026 года получать выплаты в цифровых рублях и платить ими смогут все желающие.

В июле российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября 2026 года.

