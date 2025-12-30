Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с сентября

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что россияне смогут получать заработную плату в цифровых рублях с 1 сентября 2026 года. Его цитирует «РИА Новости».

Он уточнил, что выплаты в будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей. Операции будут обязаны обеспечивать системно значимые банки, сейчас их 12. «При этом оборот, который осуществляется через них, превышает 80%», — сказал депутат.

В сентябре этого года Аксаков первым в России получил зарплату в цифровых рублях.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, по которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября 2026 года. С этой даты возможность оплаты цифровым рублем должны предоставить крупнейшие банки и торговые точки — с выручкой более 120 млн руб. за предшествующий календарный год. С 1 сентября 2027-го это затронет те организации, чья выручка превышает 30 млн руб. в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года.