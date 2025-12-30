 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с сентября

Депутат Аксаков: с 1 сентября россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что россияне смогут получать заработную плату в цифровых рублях с 1 сентября 2026 года. Его цитирует «РИА Новости».

Он уточнил, что выплаты в будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей. Операции будут обязаны обеспечивать системно значимые банки, сейчас их 12. «При этом оборот, который осуществляется через них, превышает 80%», — сказал депутат.

В сентябре этого года Аксаков первым в России получил зарплату в цифровых рублях.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, по которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября 2026 года. С этой даты возможность оплаты цифровым рублем должны предоставить крупнейшие банки и торговые точки — с выручкой более 120 млн руб. за предшествующий календарный год. С 1 сентября 2027-го это затронет те организации, чья выручка превышает 30 млн руб. в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
цифровой рубль Зарплаты Госдума
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Из-за сильного ветра в аэропорту Калининграда задержали более 50 рейсов Общество, 14:46
Названа самая пустующая торговая улица Москвы на конец 2025 года Недвижимость, 14:45
Как бизнес букмекеров адаптируется к новым условиям рынка Спорт, 14:44
Путин поручил создать перечень объектов для защиты резервистами Политика, 14:44
Победитель Лиги Европы выбыл из строя из-за паралича лица Спорт, 14:43
Путин подписал указ о проведении сборов россиян в мобилизационном резерве Политика, 14:41
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Владимир Крамник подал в суд на FIDE Спорт, 14:39
ФАС разрешила «Росспиртпрому» купить крупнейшего производителя водки Бизнес, 14:37
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 14:36
ЦБ решил сделать платежи в бюджет в цифровых рублях без комиссии для всех Крипто, 14:30
Вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с отечественным двигателем Технологии и медиа, 14:29
Новый тренд в инвестициях — фонды коммерческой недвижимости Отрасли, 14:29
Binance приостановила вывод средств на карты украинских пользователей Финансы, 14:22