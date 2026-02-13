Обвинение попросило для Евгения Чичваркина девять лет колонии

Гособвинение потербовало для Чичваркина девять лет общего режима

Евгений Чичваркин (Фото: Gustavo Valiente / Zuma / TAСС)

Прокурор попросил Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорить основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан иноагентом в России) к девяти годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает «РИА Новости».

По требованию прокурора, отбывать наказание бизнесмен должен в колонии общего режима. Также гособвинитель потребовал на пять лет лишить бизнесмена права заниматься администрированием сайтов.

В ответ защита Чичваркина попросила суд вернуть уголовное дело прокурору или вынести оправдательный приговор, так как предпринимателя должным образом не уведомили, отмечает агентство.

Чичваркин переехал в Великобританию в 2008 году. В 2022 году он выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В сентябре 2025 года Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Чичваркина. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Кроме того, в июне 2022 года Минюст признал бизнесмена иноагентом. Суд неоднократно назначал предпринимателю штрафы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В марте 2025 года прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении Чичваркина уголовное дело, указав, что он продолжает распространять материалы без маркировки «в одном из видеохостингов».