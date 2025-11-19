Уголовное дело против Евгения Чичваркина направили в суд

Евгений Чичваркин (Фото: Tim Ireland / AP / ТАСС)

Уголовное дело в отношении основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан иноагентом в России) направили в суд, сообщила московская прокуратура в своем телеграм-канале.

Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса).

Как отметили в прокуратуре, уголовное дело о фейках о вооруженных силах России возбудили за публикацию, размещенную в 2024 году в социальной сети. Дело о нарушении обязанностей иностранного агента возбудили из-за видеоролика, в котором Чичваркин не разместил соответствующую маркировку.

В сентябре Дорогомиловский суд заочно арестовал Чичваркина, ранее его объявили в розыск по неназванной статье уголовного кодекса.

В реестр иноагентов его внесли в июне 2022 года. Суд неоднократно назначал предпринимателю штрафы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Предприниматель переехал в Великобританию в 2008 году. В 2022 году Чичваркин выступил с критикой военной операции на Украине.