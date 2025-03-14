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Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Чичваркина

Прокуратура потребовала завести дело против Чичваркина за отсутствие маркировки
Евгений Чичваркин не соблюдает требования о маркировке иноагентов после двух штрафов, результаты соответствующей проверки направлены в СК. Прокуратура потребовала возбудить дело, статья предусматривает до двух лет колонии
Евгений Чичваркин
Евгений Чичваркин (Фото: Наталья Ильина / РБК)

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) против бизнесмена, основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан Минюстом России иноагентом), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Чичваркина дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие соответствующей маркировки. В ходе очередной проверки прокуратура выявила, что в период с 4 по 12 марта бизнесмен «продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Результаты проверки направили в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, его рассмотрение находится на контроле прокуратуры Москвы. Вменяемая бизнесмену статья предусматривает максимальное наказание два года лишения свободы.

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Чичваркин уехал из России в Великобританию в 2008 году. Москва требовала его экстрадиции по делу о вымогательстве, однако в 2011-м его прекратили.

После начала военной операции бизнесмена внесли в реестр иноагентов. Как утверждали в Минюсте, он получал финансирование с Украины. После этого Чичваркина дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента на суммы от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и составили протокол за участие в нежелательной организации «Антивоенный комитет России».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия прокуратура Евгений Чичваркин иноагент уголовное дело Следственный комитет
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