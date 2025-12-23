Евгения Чичваркина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Евгений Чичваркин (Фото: Наталья Ильина для РБК)

Дорогомиловский районный суд города Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан иноагентом в России) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Евгения Чичваркина признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иностранного агента). «Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Предприниматель переехал в Великобританию в 2008 году. В 2022 году Чичваркин выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В июне 2022 года Минюст признал основателя сети магазинов «Евросеть» иноагентом. Суд неоднократно назначал предпринимателю штрафы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. А в марте 2025 года прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении Чичваркина уголовное дело, указав, что он продолжает распространять материалы без маркировки иноагента «в одном из видеохостингов».

В сентябре Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Евгения Чичваркина. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). В ноябре уголовное дело передали в суд.