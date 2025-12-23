Евгения Чичваркина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Дорогомиловский районный суд города Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. основателя сети магазинов «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан иноагентом в России) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Евгения Чичваркина признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иностранного агента). «Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Предприниматель переехал в Великобританию в 2008 году. В 2022 году Чичваркин выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В июне 2022 года Минюст признал основателя сети магазинов «Евросеть» иноагентом. Суд неоднократно назначал предпринимателю штрафы за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. А в марте 2025 года прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении Чичваркина уголовное дело, указав, что он продолжает распространять материалы без маркировки иноагента «в одном из видеохостингов».
В сентябре Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Евгения Чичваркина. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). В ноябре уголовное дело передали в суд.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов