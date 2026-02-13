Виктор Орбан (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о желании Киева быть готовым ко вступлению в ЕС не позднее 2027 года, «едет на лошади задом наперед», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит пресс-служба венгерского кабмина в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Вы едете на лошади задом наперед», — сказал Орбан.

К публикации также прикреплена картинка с другой цитатой премьера о том, что условия на вступление в Евросоюз устанавливают страны — члены евроблока, а не кандидаты. «Уважаемый господин президент! Вы на верном пути. Процесс вступления в ЕС основан на принципах меритократии. Условия устанавливаются государствами-членами, а не странами-кандидатами», — говорится в сообщении.

Между Венгрией и Украиной давно существуют разногласия, а Орбан и Зеленский часто критикуют друг друга. В частности, венгерский премьер последовательно выступает против присоединения Украины как к ЕС, так и к НАТО.

В октябре 2025 года он допустил, что Венгрия, являясь членом Евросоюза, вступит в войну с Россией, если Киев сможет стать членом объединения. В феврале Орбан назвал план «обратного расширения», предусматривающий ускоренное принятие Украины в ЕС, фактическим объявлением войны Будапешту со стороны евроблока. Премьер также назвал сообщившее о плане издание Politico «рупором брюссельской элиты», а обсуждаемую стратегию — «военной».

Россия против вступления Украины в НАТО, но не возражает насчет ее присоединения к Евросоюзу. В Кремле поясняли, что речь идет об экономической интеграции, а не о военном альянсе, позиция Москвы по которому «совсем другая».

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года. В конце 2023 года ЕС удалось согласовать открытие переговоров с Украиной о вступлении, преодолев попытки Венгрии заблокировать этот процесс.