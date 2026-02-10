 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Они предполагают подготовку Украины к вступлению и предоставление неформальных рекомендаций, упрощенное членство, надежду на уход Орбана, давление на него со стороны Трампа и возможное лишение Венгрии права голоса в ЕС
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Подготовка Украины к вступлению в ЕС, упрощенное членство, ожидание ухода премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, влияние на него со стороны президента США Дональда Трампа и лишение Будапешта права голоса в ЕС. Такие шаги для вступления Украины в Евросоюз в 2027 году перечислило Politico по итогам бесед с дипломатами разных стран, а также европейскими и украинскими чиновниками.

По данным собеседников издания, ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году.

Первым шагом в статье назвали подготовку Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в Евросоюз.

Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении
Политика
Фото:Reuters

По трем из шести Киев уже получил рекомендации. В марте 2026 года на неформальной встрече на Кипре Евросоюз намерен передать рекомендации по другим кластерам.

При этом собеседники Politico подчеркнули, что ЕС не пойдет на уступки в части проведения Украиной реформ для вступления в блок. Один из чиновников сказал журналистам, что ЕК нужно действовать быстро в вопросе Киева, но при этом соблюсти необходимость проведения реформ.

Вторым возможным шагом может стать создание упрощенной модели членства Украины в Евросоюзе.

«Это была бы своего рода перекалибровка процесса — вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», — сказал госслужащий, знакомый с ходом обсуждений. Европейский дипломат назвал это не снижением планки, а созданием мощного политического сигнала для стран, вступление в Евросоюз которых задерживается из-за военного конфликта или сопротивления участников блока.

Основная проблема членства Украины в Евросоюзе сводится к тому, что это должны одобрить все 27 стран-участниц. Виктор Орбан выступает против. Третий шаг сводится к надежде на то, что он проиграет запланированные на 2026 год выборы.

Если же Орбан сохранит пост премьера, в ЕС рассчитывают, что его мнение может изменить Трамп. Вступление Украины в Евросоюз прописано в его мирном плане, а потому президент США мог бы надавить на Орбана, чтобы добиться заключения мирной сделки.

Если же это не сработает, Евросоюз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса. Сделать это могут на основании статьи №7 договора ЕС, рассказали Politico два европейских дипломата. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией Евросоюза, сказано в статье.

Пока ЕС не намерен использовать этот вариант. В блоке считают, что он может сыграть на руку Орбану на апрельских выборах. Однако в случае его переизбрания такой исход «абсолютно возможен», сказал дипломат.

В январе Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина готова пойти на мирное соглашение с Россией и территориальные уступки, только если станет полноправным членом Евросоюза. Президент Владимир Зеленский отвергал обсуждаемый в Европе вариант промежуточного или ограниченного членства Киева в объединении.

Летом 2024 года ЕС начал переговоры о членстве в блоке Украины. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет.

В Кремле отмечали, что возможное вступление в Евросоюз — суверенное право Украины.

