Общество
0

ЛДПР объяснила, почему не пустила сына Жириновского на мероприятие партии

Олег Эйдельштейн
Олег Эйдельштейн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Поведение внебрачного сына покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна в партии сочли провокацией. Накануне он попытался пройти на закрытое мероприятие «Жириновские чтения» без регистрации, которая требовалась, но его не пустили. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

«Такая ситуация с Олегом Эйдельштейном не впервые. Его цель — провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор. Это вопросы безопасности. На международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения» действовала открытая регистрация для всех желающих», — сказали в пресс-службе.

Также в ЛДПР добавили, что другие зарегистрировавшиеся гости, включая иностранцев, смогли пройти на мероприятие без проблем. Поведение Эйдельштейна, по сообщению пресс-службы, сводится к тому, чтобы создать инфоповод, а не почтить память отца.

ЛДПР поставила задачу стать второй партией в Госдуме
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором Эйдельштейн требует впустить его на мероприятие. Мужчине объяснили, что никто не может посетить чтения без предварительной регистрации. В ответ на это сын Жириновского назвал организаторов «стервятниками» и пообещал создать им проблемы.

Эйдельштейн родился в 1986 году, его мать — уроженка Северной Осетии Жанна Газдарова. «Комсомольская правда» сообщала, что Жириновский познакомился с женщиной на Кубе, где находился в командировке. В 2017 году лидер ЛДПР представил сына общественности. Тогда же проходили выборы в парламент Северной Осетии, в них участвовал и Эйдельштейн.

В июне 2024 года Эйдельштейна признали сыном Жириновского. Он подал иск о признании отцовства в суд летом 2023 года, чтобы реализовать свои наследственные права.

Мужчина ранее уже был участником различных конфликтов. Так, в феврале 2023 года его арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве после того, как он вступил в конфликт с полицейским в московском ресторане.

