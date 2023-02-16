Суд арестовал сына Жириновского на 15 суток

Суд арестовал сына Жириновского Эйдельштейна на 15 суток по делу о хулиганстве

Олег Эйдельштейн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Тверской суд Москвы арестовал сына бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна на 15 суток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сына политика арестовали по делу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и неповиновении представителю власти, передает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Источник агентства в правоохранительных органах утверждал, что Эйдельштейн попал в отдел полиции после стычки в одном из московских ресторанов. Там он оскорблял полицейских и ударил одного из них, сказал собеседник.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве, а также обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Материал дополняется