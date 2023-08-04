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Внебрачный сын Жириновского потребовал признать отцовство через суд

Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн потребовал признать отцовство через суд
Внебрачный сын Жириновского решил через суд признать отцовство политика для реализации наследственных прав. Он занимался политикой в Алании. Жириновский отмечал, что единственным из лидеров партий «породнился с республикой»
Олег Эйдельштейн
Олег Эйдельштейн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Олег Эйдельштейн, внебрачный сын Владимира Жириновского, подал в суд иск с требованием признать отцовство для вступления в наследство, сообщили ТАСС в Никулинском районном суде Москвы. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Жириновский впервые прокомментировал слухи о внебрачном сыне в 2017 году на встрече с делегацией из Северной Осетии, где провел беседу с кандидатами от партии на выборах в республиканский парламент. На встрече присутствовал и Эйдельштейн, возглавивший список от партии. Тогда Жириновский предложил жителям республики «гнать в шею зарвавшихся чиновников» и поддержать Эйдельштейна.

«Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение — мой сын. Я единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой», — сказал Жириновский.

Каким был Владимир Жириновский. Фотогалерея
Фотогалерея 

Эйдельштейн не раз участвовал в драках. В апреле 2021 года телеканал «РЕН ТВ» и Baza опубликовали видео стычки Эйдельштейна с сыном главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым в московском аэропорту Внуково. Инцидент, по информации «РЕН ТВ», произошел 12 апреля. За три дня до этого отец Битарова, Вячеслав Битаров, ушел в отставку с поста главы республики. У сына Жириновского тогда обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, говорил телеканалу источник, знакомый с ситуацией.

В феврале этого года Эйдельштейн оскорблял полицейских и ударил одного из них в ресторане «Ткемали» в Москве, его арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Другой сын Жириновского — Игорь Лебедев, в 2011–2021 годах он был вице-спикером Госдумы. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко. Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

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Владимир Жириновский

политик, основатель ЛДПР

25 апреля 1946 года
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