Внебрачный сын Жириновского потребовал признать отцовство через суд

Внебрачный сын Жириновского решил через суд признать отцовство политика для реализации наследственных прав. Он занимался политикой в Алании. Жириновский отмечал, что единственным из лидеров партий «породнился с республикой»

Олег Эйдельштейн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Олег Эйдельштейн, внебрачный сын Владимира Жириновского, подал в суд иск с требованием признать отцовство для вступления в наследство, сообщили ТАСС в Никулинском районном суде Москвы. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Жириновский впервые прокомментировал слухи о внебрачном сыне в 2017 году на встрече с делегацией из Северной Осетии, где провел беседу с кандидатами от партии на выборах в республиканский парламент. На встрече присутствовал и Эйдельштейн, возглавивший список от партии. Тогда Жириновский предложил жителям республики «гнать в шею зарвавшихся чиновников» и поддержать Эйдельштейна.

«Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение — мой сын. Я единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой», — сказал Жириновский.

Эйдельштейн не раз участвовал в драках. В апреле 2021 года телеканал «РЕН ТВ» и Baza опубликовали видео стычки Эйдельштейна с сыном главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым в московском аэропорту Внуково. Инцидент, по информации «РЕН ТВ», произошел 12 апреля. За три дня до этого отец Битарова, Вячеслав Битаров, ушел в отставку с поста главы республики. У сына Жириновского тогда обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, говорил телеканалу источник, знакомый с ситуацией.

В феврале этого года Эйдельштейн оскорблял полицейских и ударил одного из них в ресторане «Ткемали» в Москве, его арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.