Выборы в Госдуму⁠,
ЛДПР поставила задачу стать второй партией в Госдуме

Сюжет
Выборы в Госдуму
ЛДПР в следующие пять лет намерена в 2,5 раза увеличить фракции в региональных заксах, в два раза — фракцию в Госдуме и довести число членов партии до 700 тыс. Политолог Виноградов не увидел у партии такого потенциала
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2026 году ЛДПР должна минимум в два раза увеличить фракцию партии в Госдуме, такую задачу поставили на съезде партии, передает корреспондент РБК.

Сейчас в Думе у ЛДПР 22 мандата, она уступает «Единой России», у которой 315 мандатов, КПРФ (56 мандатов) и «Справедливой России — За правду» (27 мандатов). Кроме фракции в Думе партия также планирует не менее чем в два с половиной раза в 2026 году увеличить фракции в законодательных собраниях регионов.

Также ЛДПР планирует повысить уровень доверия до более чем 20%, ей должен доверять как минимум каждый пятый избиратель (сегодня — каждый девятый).

Помимо этого в планах — избрание представителей партии главами регионов (после перехода Михаила Дегтярева с должности главы Хабаровского края на пост министра спорта у партии не осталось губернаторов), а также в 2026 году расширить сенаторский корпус (сейчас у партии трое сенаторов).

Чем закончились выборы-2025 в России
Политика
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Что касается численности членов партии, то к 2030 году она планирует довести ее до 700 тыс. (сейчас 402 тыс.).

В ходе съезда Леонид Слуцкий был вновь избран на должность председателя партии.

ЛДПР исключила из партии одного из старейших депутатов
Политика
Ярослав Нилов

Если говорить о поставленных ЛДПР численных показателях, то сейчас нет признаков того, что у россиян растет интерес к какой-либо партии, сказал политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он пояснил, что партии не нашли четкого места в политической системе, которая по-прежнему носит скорее беспартийный характер, особенно в исполнительной власти. Самим же партиям «актив особо не нужен», добавляет он, поэтому здесь есть взаимно низкий интерес. «Не думаю, что у ЛДПР особое положение», — заключает Виноградов.

Ситуация с фракциями будет зависеть от того, сумеет ли ЛДПР конвертировать в мандаты наличие административных преференций, рассуждает политолог. «Ограничители здесь — сохраняющаяся безликость публичного образа партии, а также способность КПРФ иногда сдерживать административный прессинг на себя, который должен быть важной предпосылкой роста ЛДПР», — считает он.

Предыдущий съезд ЛДПР прошел в декабре 2024 года.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

