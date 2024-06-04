Суд в Москве признал внебрачного сына Жириновского
Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, внебрачного сына покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, об установлении факта признания отцовства. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу инстанции.
В пресс-службе Мосгорсуда отказались от комментария РБК.
Эйдельштейн подал иск о признании отцовства летом 2023 года для реализации своих наследственных прав.
Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, его мать — уроженка Северной Осетии Жанна Газдарова. «Комсомольская правда» писала, что Жириновский познакомился с ней на Кубе, где был в командировке. Лидер ЛДПР представил сына общественности в 2017 году незадолго до выборов в парламент Северной Осетии, тогда Эйдельштейн возглавлял список партии. «Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение — мой сын. Я единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой», — говорил Жириновский.
В 2008 году Эйдельштейн стал соучредителем «Русэкогаранта», занимавшегося обработкой неметаллических отходов и лома, а в 2019-м работал советником председателя правления МСП Банка, передавал ТАСС.
Эйдельштейн не раз оказывался участником конфликтов. Например, в апреле 2021 года РЕН ТВ и Baza опубликовали видео его стычки с сыном бывшего главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым во Внуково. В феврале 2023-го Эйдельштейна арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве после того, как он повздорил с полицейскими в московском ресторане.
Жириновский в 1971–1978 годах был женат на Галине Лебедевой. Он рассказывал, что в 1990-е они обвенчались по православному обряду. Их сын Игорь Лебедев родился в 1972 году, в 2011–2021 годах он был вице-спикером Госдумы. В 1983 году у Жириновского родилась внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
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