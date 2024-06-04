Суд в Москве признал внебрачного сына Жириновского

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн прошлым летом обратился в московский суд с требованием признать отцовство, чтобы получить наследство. Иск удовлетворили

Олег Эйдельштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна, внебрачного сына покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, об установлении факта признания отцовства. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В пресс-службе Мосгорсуда отказались от комментария РБК.

Эйдельштейн подал иск о признании отцовства летом 2023 года для реализации своих наследственных прав.

Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, его мать — уроженка Северной Осетии Жанна Газдарова. «Комсомольская правда» писала, что Жириновский познакомился с ней на Кубе, где был в командировке. Лидер ЛДПР представил сына общественности в 2017 году незадолго до выборов в парламент Северной Осетии, тогда Эйдельштейн возглавлял список партии. «Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение — мой сын. Я единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой», — говорил Жириновский.

В 2008 году Эйдельштейн стал соучредителем «Русэкогаранта», занимавшегося обработкой неметаллических отходов и лома, а в 2019-м работал советником председателя правления МСП Банка, передавал ТАСС.

Эйдельштейн не раз оказывался участником конфликтов. Например, в апреле 2021 года РЕН ТВ и Baza опубликовали видео его стычки с сыном бывшего главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым во Внуково. В феврале 2023-го Эйдельштейна арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве после того, как он повздорил с полицейскими в московском ресторане.

Жириновский в 1971–1978 годах был женат на Галине Лебедевой. Он рассказывал, что в 1990-е они обвенчались по православному обряду. Их сын Игорь Лебедев родился в 1972 году, в 2011–2021 годах он был вице-спикером Госдумы. В 1983 году у Жириновского родилась внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.