 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дипломаты заявили об отсутствии планов эвакуации россиян с Кубы

Посольство России на Кубе
Посольство России на Кубе (Фото: Андрей Бекренев / ТАСС)

Россия не планирует проводить эвакуацию своих граждан с Кубы, где разразился топливный кризис. Об этом ТАСС заявил и. о. генерального консула России в Гаване Алексей Некрасов.

«Российские авиакомпании, осуществляющие сейчас прямые регулярные перевозки на Кубу, в настоящее время занимаются вывозными рейсами, они вывозят российских граждан, туристов, которые имеют обратные билеты этих авиакомпаний, вывозят после отдыха домой, — пояснил дипломат. — Обращаем внимание, что никакая эвакуация, никакие эвакуационные рейсы с Кубы — из Гаваны, из Варадеро — в настоящее время не предусмотрены и не планируются», — сказал он.

Некрасов добавил, что в аэропортах Кубы работают и другие авиакомпании, которые совершают рейсы по маршрутам в Латинской Америке и в более дальние точки. С их помощью россияне также могут добраться в Россию через Турцию.

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
Политика
Фото:Ethan Cairns / Keystone Press Agency / Global Look Press

В начале февраля Куба предупредила авиакомпании о том, что в девяти международных аэропортах страны не будет авиатоплива Jet A-1. Проблемы с топливом начались на фоне ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США и заявил, что от Кубы исходит угроза национальной безопасности. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые поставляют нефть на остров.

Сама Куба не способна обеспечить стабильный импорт топлива. Долгое время она серьезно зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой прервались после захвата США президента Николаса Мадуро. Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили «энергетическую блокаду Кубы».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Куба топливо Самолеты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Nordwind сообщила, кого не пустят на вывозные рейсы с Кубы
Общество
Юрист описал, как вернуть деньги за несостоявшийся тур на Кубу
Общество
Песков заявил о невозможности публично обсуждать варианты помощи Кубе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Опрос показал рост ожиданий на Западе скорой мировой войны Политика, 09:39
Роскосмос показал снимок накрывшего Москву циклона Город, 09:38
Конец потребительского экстремизма? Что изменилось в законеПодписка на РБК, 09:29
Глава Минздрава США рассказал, как лечился от наркомании в пандемию Общество, 09:26
Фицо фразой о марихуане попросил Амстердам не вмешиваться в дела Словакии Политика, 09:21
Дипломаты заявили об отсутствии планов эвакуации россиян с Кубы Общество, 09:16
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Какие детали интерьера из прошлого будут актуальны в 2026 году Недвижимость, 09:01
Русские корни, американский драйв. Как Малинин стал «богом четверных» Спорт, 09:01
ЦРУ опубликовало видео на китайском для вербовки офицеров армии КНР Политика, 09:00
Страховка от санкций. Почему мировые центробанки делают ставку на золотоПодписка на РБК, 09:00
Кандидаты отказываются от работы после получения офера. Как снизить рискПодписка на РБК, 08:55
В городе в Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе Общество, 08:38
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе» Бизнес, 08:34