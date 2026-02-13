Дипломаты заявили об отсутствии планов эвакуации россиян с Кубы

Посольство России на Кубе (Фото: Андрей Бекренев / ТАСС)

Россия не планирует проводить эвакуацию своих граждан с Кубы, где разразился топливный кризис. Об этом ТАСС заявил и. о. генерального консула России в Гаване Алексей Некрасов.

«Российские авиакомпании, осуществляющие сейчас прямые регулярные перевозки на Кубу, в настоящее время занимаются вывозными рейсами, они вывозят российских граждан, туристов, которые имеют обратные билеты этих авиакомпаний, вывозят после отдыха домой, — пояснил дипломат. — Обращаем внимание, что никакая эвакуация, никакие эвакуационные рейсы с Кубы — из Гаваны, из Варадеро — в настоящее время не предусмотрены и не планируются», — сказал он.

Некрасов добавил, что в аэропортах Кубы работают и другие авиакомпании, которые совершают рейсы по маршрутам в Латинской Америке и в более дальние точки. С их помощью россияне также могут добраться в Россию через Турцию.

В начале февраля Куба предупредила авиакомпании о том, что в девяти международных аэропортах страны не будет авиатоплива Jet A-1. Проблемы с топливом начались на фоне ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США и заявил, что от Кубы исходит угроза национальной безопасности. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые поставляют нефть на остров.

Сама Куба не способна обеспечить стабильный импорт топлива. Долгое время она серьезно зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой прервались после захвата США президента Николаса Мадуро. Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили «энергетическую блокаду Кубы».