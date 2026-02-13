 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков предсказал возвращение западных брендов в Россию

Западные бренды обязательно будут возвращаться в Россию, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Со временем, конечно, вернутся [иностранные бренды]. И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил преимущества конкуренции. По его словам, «многообразие товаров дает лучшее качество за меньшие деньги гражданам».

«А здесь главное — не бренд, не бизнес, главное — граждане. Чтобы граждане имели возможность покупать лучшее за меньшие деньги», — продолжил он.

Юристы объяснили регистрацию ушедшими компаниями товарных знаков в России
Бизнес
Фото:Артем Соболев / NEWS.ru / Global Look Press

После начала российско-украинского конфликта российский рынок покинули многие зарубежные компании из разных стран и сфер. В числе американских компаний: Nike, Coca-Cola, McDonald’s и др.

В феврале 2025 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил потери ушедшего из России американский бизнеса в $300 млрд. Вскоре президент Владимир Путин заявил, что вопрос процесса возвращения компаний на российский рынок он поручил правительству.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Кремль Дмитрий Песков санкции компании
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Россияне назвали ушедшие бренды, по которым они скучают больше всего
Общество
Юристы объяснили регистрацию ушедшими компаниями товарных знаков в России
Бизнес
McDonald's зарегистрировала в России свой товарный знак
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Российской ФНС теперь будет легче получить доступ к данным компаний в ОАЭПодписка на РБК, 08:04
Как перестать думать о работе после работы Образование, 08:04
NYT узнала об отправке США еще одного авианосца на Ближний Восток Политика, 07:58
Рубио приготовил для европейцев слова о гибели старого мира Политика, 07:55
За ночь силы ПВО уничтожили 58 дронов над четырьмя регионами России Политика, 07:36
Естественный отбор на рынке долга: почему растет количество техдефолтовПодписка на РБК, 07:30
Песков предсказал возвращение западных брендов в Россию Политика, 07:29
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу Политика, 07:26
В Канберре произошел взрыв у стадиона Holder Oval Общество, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:17
Победившая в Бангладеш партия призвала к молитве вместо празднования Политика, 07:16
Москвичам пообещали плюсовую температуру и мокрый снег Общество, 07:14
«Не ЗОЖ, а вандализм». Почему в России прошла мода на биохакингПодписка на РБК, 07:01