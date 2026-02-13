Песков предсказал возвращение западных брендов в Россию

Западные бренды обязательно будут возвращаться в Россию, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Со временем, конечно, вернутся [иностранные бренды]. И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил преимущества конкуренции. По его словам, «многообразие товаров дает лучшее качество за меньшие деньги гражданам».

«А здесь главное — не бренд, не бизнес, главное — граждане. Чтобы граждане имели возможность покупать лучшее за меньшие деньги», — продолжил он.

После начала российско-украинского конфликта российский рынок покинули многие зарубежные компании из разных стран и сфер. В числе американских компаний: Nike, Coca-Cola, McDonald’s и др.

В феврале 2025 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил потери ушедшего из России американский бизнеса в $300 млрд. Вскоре президент Владимир Путин заявил, что вопрос процесса возвращения компаний на российский рынок он поручил правительству.

Материал дополняется