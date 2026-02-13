За ночь силы ПВО уничтожили 58 дронов над четырьмя регионами России

В период с 23:00 мск 12 февраля до 7:00 мск 13 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над Россией 58 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов ВСУ — 43 — сбили над Волгоградской областью. Над Ростовской областью уничтожили 12 беспилотников, над Курской — два. Кроме того, один дрон сбили над Крымом.

На фоне атаки беспилотников минувшей ночью вводили ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Саратова и Пензы. На момент публикации ограничения действуют в воздушной гавани Волгограда.

В Волгоградской области в результате массированного налета беспилотников были повреждены жилые дома и автомобили, также пострадали три человека — мальчик 12 лет, подросток 18 лет и женщина. Угрозы их жизни нет. Фрагменты дронов упали на территории нескольких промышленных предприятий области.

В ночь на 13 февраля об отражении атаки беспилотников в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области сообщил глава региона Юрий Слюсарь.