Два российских аэропорта приостановили полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили представители агентства.

О мерах в аэропорту Волгограда объявили в 22:47 мск, об ограничениях в воздушной гавани Саратова сообщили в 22:55 мск (23:55 по местному времени).

На территории Пензенской области, граничащей с Саратовской, объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.

В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.

При отражении ракетной атаки на Волгоградскую область утром 12 февраля обломки упали на территорию объекта Минобороны вблизи поселка Котлубань, что вызвало пожар. Из-за угрозы детонации власти региона приняли решение об эвакуации жителей поселка. Пункты временного размещения действуют в рабочем поселке Городище.

Пострадавших среди жителей нет, повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.