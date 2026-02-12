 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Два российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили представители агентства.

О мерах в аэропорту Волгограда объявили в 22:47 мск, об ограничениях в воздушной гавани Саратова сообщили в 22:55 мск (23:55 по местному времени).

На территории Пензенской области, граничащей с Саратовской, объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.

В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.

Силы ПВО сбили за ночь над Россией 106 беспилотников
Политика

При отражении ракетной атаки на Волгоградскую область утром 12 февраля обломки упали на территорию объекта Минобороны вблизи поселка Котлубань, что вызвало пожар. Из-за угрозы детонации власти региона приняли решение об эвакуации жителей поселка. Пункты временного размещения действуют в рабочем поселке Городище.

Пострадавших среди жителей нет, повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Волгоград аэропорты ограничения Саратов
Над Россией за три часа уничтожили 66 беспилотников Политика, 12 фев, 23:58
Два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 12 фев, 23:15
