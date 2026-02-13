Волгоградский губернатор сообщил о пострадавших детях из-за атаки дронов
В Волгоградской области отражают атаку дронов, повреждены жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба областной администрации в телеграм-канале.
Повреждены частные дома в Волгограде и его окрестностях. «Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», — рассказал Бочаров.
В Волгограде беспилотники упали рядом с жилыми домами по адресам:
- бульвар 30-летия Победы, дом № 56;
- улица 8-ой Воздушной армии, дом № 9А;
- проспект им. Героев Сталинграда, дом № 40.
«Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. <...> Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения», — добавил Бочаров.
Кроме того, обломки беспилотников упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области, сообщил губернатор.
С вечера 12 февраля аэропорт Волгограда действуют ограничения на полеты.
Прошлой ночью в Волгоградской области отражали ракетную атаку, обломки упали на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань, там возник пожар, сообщал Бочаров. В связи с угрозой детонации жителей населенного пункта решили эвакуировать. Пострадавших и повреждений гражданских объектов не было, рассказывал губернатор.
