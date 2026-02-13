 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Волгоградский губернатор сообщил о пострадавших детях из-за атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
В Волгограде и окрестностях повреждены жилые дома и автомобили, госпитализированы трое — мальчик 12 лет, подросток 18 лет и женщина. Угрозы их жизни нет. Обломки дронов упали на территории нескольких промпредприятий

В Волгоградской области отражают атаку дронов, повреждены жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба областной администрации в телеграм-канале.

Повреждены частные дома в Волгограде и его окрестностях. «Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», — рассказал Бочаров.

В Волгограде беспилотники упали рядом с жилыми домами по адресам:

  • бульвар 30-летия Победы, дом № 56;
  • улица 8-ой Воздушной армии, дом № 9А;
  • проспект им. Героев Сталинграда, дом № 40.

«Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. <...> Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения», — добавил Бочаров.

Кроме того, обломки беспилотников упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области, сообщил губернатор. 

С вечера 12 февраля аэропорт Волгограда действуют ограничения на полеты.

Эвакуация волгоградского поселка почти завершена после ракетной атаки
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Прошлой ночью в Волгоградской области отражали ракетную атаку, обломки упали на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань, там возник пожар, сообщал Бочаров. В связи с угрозой детонации жителей населенного пункта решили эвакуировать. Пострадавших и повреждений гражданских объектов не было, рассказывал губернатор. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Волгоград Волгоградская область Андрей Бочаров атака дронов
Материалы по теме
Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки
Политика
Волгоградский губернатор сообщил о повреждении квартиры при атаке дронов
Политика
На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Обломки дронов упали на территории промпредприятий Волгоградской области Политика, 03:24
На Камчатке к сломавшемуся пассажирскому судну «Гипанис» направили буксир Общество, 03:00
Волгоградский губернатор сообщил о пострадавших детях из-за атаки дронов Политика, 02:43
Израиль официально вступил в «Совет мира» по Газе Политика, 02:32
Патриарх Кирилл призвал к противодействию мигрантским анклавам Общество, 02:13
Макрон заявил о необходимости для ЕС быть за столом переговоров Политика, 01:45
Польша сообщила о повреждении подводного кабеля в Балтике Общество, 01:34
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тело пропавшего на прогулке лыжника нашли на Ладожском озере Общество, 00:59
В Милане задержали фаната сборной Словакии, который был в розыске 16 лет Спорт, 00:38
Reuters узнал о соглашении с саудовской Midad на покупку активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 00:38
Суд в Москве рассмотрит жалобу защиты на арест экс-жены Галицкого Общество, 00:30
Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле Политика, 00:23
Авиакатастрофа и потеря родных. Как фигурист Наумов смог вернуться на лед Спорт, 00:03