Волгоградский губернатор сообщил о пострадавших детях из-за атаки дронов

В Волгограде и окрестностях повреждены жилые дома и автомобили, госпитализированы трое — мальчик 12 лет, подросток 18 лет и женщина. Угрозы их жизни нет. Обломки дронов упали на территории нескольких промпредприятий

В Волгоградской области отражают атаку дронов, повреждены жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба областной администрации в телеграм-канале.

Повреждены частные дома в Волгограде и его окрестностях. «Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», — рассказал Бочаров.

В Волгограде беспилотники упали рядом с жилыми домами по адресам:

бульвар 30-летия Победы, дом № 56;

улица 8-ой Воздушной армии, дом № 9А;

проспект им. Героев Сталинграда, дом № 40.

«Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. <...> Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения», — добавил Бочаров.

Кроме того, обломки беспилотников упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области, сообщил губернатор.

С вечера 12 февраля аэропорт Волгограда действуют ограничения на полеты.

Прошлой ночью в Волгоградской области отражали ракетную атаку, обломки упали на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань, там возник пожар, сообщал Бочаров. В связи с угрозой детонации жителей населенного пункта решили эвакуировать. Пострадавших и повреждений гражданских объектов не было, рассказывал губернатор.