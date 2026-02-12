Над Россией за три часа уничтожили 66 беспилотников
В период с 20.00 мск до 23.00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Больше всего дронов ВСУ — 43 — сбили над территорией Ростовской области. Над Курской областью уничтожили 20 беспилотников, два — над Белгородской. Один дрон сбили над Волгоградской областью.
На фоне угрозы атаки беспилотников ранее ввели временные ограничения на полеты в аэропортах Волгограда и Саратова. На территории Пензенской области, граничащей с Саратовской, объявлен режим «Беспилотная опасность» и введены временные ограничения работы мобильного интернета. Аэропорт Пензы также ограничил полеты.
В ночь на 12 февраля дроны ВСУ атаковали три района Ростовской области — Миллеровский, Шолоховский и Тарасовский. районы региона. По словам главы региона Юрия Слюсаря, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Минувшей ночью подверглась ракетной атаке Волгоградская область. После падения обломков на территорию объекта Минобороны начался пожар, власти приняли решение провести эвакуацию жителей близлежащего поселка Котлубань.
