Пенсионера из Подмосковья осудили на 16 лет за поджог полицейской машины
Суд приговорил 66-летнего жителя Подмосковья Ивана Зелинского, бросившего бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в полицейский автомобиль, к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Зелинского признали виновным в совершении теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, после этого его переведут в колонию строгого режима.
Пенсионера задержали в декабре 2024 года. Зелинский два раза бросил «коктейли Молотова» в полицейский автомобиль в центре Москвы возле здания ОВД «Арбат». Как сообщила прокуратура, он действовал по указанию телефонных мошенников. По данным телеграм-канала Baza, мужчина считал, что помогает спецслужбам. Зелинский утверждал, что ему угрожали убийством жены в случае отказа.
В начале февраля суд в Петербурге приговорил 21-летнего Максима Грызунова к 9 годам лишения свободы за попытку диверсии и склонение к ней. Суд установил, что молодой человек склонял своих знакомых совершить поджог военной авиационной техники ВС России, в том числе предлагал им денежное вознаграждение за поджог самолета ВМФ России, который находился на ремонте.
