Петербуржцу дали срок за склонение к диверсии на оборонном предприятии

21-летний Максим Грузнов склонял своих знакомых совершить поджог самолета ВМФ России. Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ

Максим Грузнов (Фото: fctrans.ee)

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Максима Грузнова к девяти годам лишения свободы за попытку диверсии, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока — в ИК строгого режима», — говорится в сообщении.

21-летнего Грузнова приговорили:

по ч. 1 ст. 30, подп. «б», «в» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса — покушение на совершение диверсии на объекты Вооруженных сил России, повлекшей причинение имущественного ущерба;

ч. 1 ст. 281.1 — склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение диверсии.

Грузнов вину не признал.

Суд установил, что к концу сентября 2024 года у Грузнова «сформировался преступный умысел на совершение поджога, направленного на разрушение или повреждение военной авиационной техники» российской армии.

Затем, когда Грузнов катался со своими знакомыми на машине, он предложил им поехать к месту, которое прилегает к запасному въезду одного из авиапредприятий. Приятели согласились.

Приехав, Грузнов осмотрел местность, изучил, какая военная авиационная техника стоит на предприятии, а также как территория предприятия охраняется и освещена. Проверил наличие сотрудников охраны и как они заступают на дежурство. Однако тогда Грузнова с его знакомыми заметили охранники и они уехали.

Затем Грузнов склонял своих знакомых совершить поджог военной авиационной техники ВС России. «После чего, не позднее 23 часов 59 минут 05.10.2024, Грузнов, находясь наедине с С., выражая намерение о совершении диверсии, сообщил информацию о поиске «заказчика» в группах и сообществах мессенджера Telegram», — уточнила пресс-служба.

Позднее Грузнов повторно предлагал знакомому совершить поджог, но тот отказался, следует из материалов дела. Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уточняется, что Грузнов предлагал знакомым денежное вознаграждение за поджог одного самолета ВМФ России, который находился на ремонте.

Ранее, 3 февраля, ФСБ задержала подростка из Архангельской области, обвиняемого в участии в деятельности запрещенной террористической организации и подготовке диверсии.

Следствие полагает, что с конца 2025 года несовершеннолетний по заданию куратора за деньги подыскивал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры Онежского района. Подростка заключили под стражу.