 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд в Петербурге отправил в СИЗО поджигательницу пункта сбора гуманитарки

Елизавета&nbsp;Неуступова
Елизавета Неуступова (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram)

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца (до 3 апреля) Елизавету Неуступову, которая 4 февраля подожгла пункт сбора гуманитарной помощи «Спасем Донбасс» в подвале жилого дома на Кантемировской улице в Выборгском районе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, вечером 4 февраля Неуступова взяла две бутылки с горючей смесью и пришла к дому № 31 по Кантемировской улице, в подвале которого находится пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. После этого она подожгла бутылки и бросила в подвальное помещение, чем «устрашила население» и создала опасность гибели жителей дома и причинения имущественного ущерба.

Как полагает следствие, девушка действовала «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений», а также имела умысел на совершение теракта путем поджога.

Неуступову задержали в тот же день. Ей предъявили обвинение в теракте (ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса). Вину девушка признала и обещала «загладить вред, причиненный преступлением».

Москвичка подожгла упаковку петард под автомобилем по указанию мошенников
Общество

По информации 78.ru, Неуступова стала жертвой телефонных мошенников, которые «обрабатывали» ее с декабря 2025 года. Девушку убедили взять несколько кредитов и занять деньги у знакомых, после чего запугали тем, что все отправленные деньги пошли на финансирование ВСУ. В какой-то момент ей позвонил «сотрудник Минобороны» и предложил отправиться в зону спецоперации или выполнить «гражданское задание» — поджечь пункт сбора гумпомощи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Санкт-Петербург поджог гуманитарная помощь
Материалы по теме
Женщине дали четыре года за угрозы «поджечь Ленина»
Общество
Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью
Политика
В Петербурге задержали планировавшего поджог полицейской машины подростка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Курс биткоина упал на 10% за день Финансы, 21:38
У шведской сборной по хоккею сломался туалет во время матча на Олимпиаде Спорт, 21:37
СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений Спорт, 21:36
ЦБ пошел на уступки МФО после требования по биометрии Финансы, 21:31
Time назвал истоки «одержимости Трампа» Гренландией Политика, 21:28
Рубио оставил одну из своих должностей в администрации Трампа Политика, 21:19
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Клинтон захотела публично давать показания по делу Эпштейна Политика, 21:19
Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров Политика, 21:12
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Правозащитники сообщили о прекращении уголовного дела против Манькиевой Общество, 20:59
В Эстонии возник раскол между премьером и президентом из-за России Политика, 20:56
Уиткофф назвал решающим для мира канал связи между военными США и России Политика, 20:56
Третья ракетка России проиграла американке на крупном турнире в Абу-Даби Спорт, 20:51