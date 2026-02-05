Суд в Петербурге отправил в СИЗО поджигательницу пункта сбора гуманитарки

Елизавета Неуступова (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram)

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца (до 3 апреля) Елизавету Неуступову, которая 4 февраля подожгла пункт сбора гуманитарной помощи «Спасем Донбасс» в подвале жилого дома на Кантемировской улице в Выборгском районе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, вечером 4 февраля Неуступова взяла две бутылки с горючей смесью и пришла к дому № 31 по Кантемировской улице, в подвале которого находится пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. После этого она подожгла бутылки и бросила в подвальное помещение, чем «устрашила население» и создала опасность гибели жителей дома и причинения имущественного ущерба.

Как полагает следствие, девушка действовала «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений», а также имела умысел на совершение теракта путем поджога.

Неуступову задержали в тот же день. Ей предъявили обвинение в теракте (ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса). Вину девушка признала и обещала «загладить вред, причиненный преступлением».

По информации 78.ru, Неуступова стала жертвой телефонных мошенников, которые «обрабатывали» ее с декабря 2025 года. Девушку убедили взять несколько кредитов и занять деньги у знакомых, после чего запугали тем, что все отправленные деньги пошли на финансирование ВСУ. В какой-то момент ей позвонил «сотрудник Минобороны» и предложил отправиться в зону спецоперации или выполнить «гражданское задание» — поджечь пункт сбора гумпомощи.