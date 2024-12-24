В центре Москвы пенсионер бросил «коктейли Молотова» под машину полиции

65-летний мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью под машину полиции возле ОВД «Арбат», его задержали, пострадавших нет. По данным прокуратуры, он стал жертвой мошенников

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

В центре Москвы 65-летний мужчина дважды бросил в полицейский автомобиль «предметы с воспламеняющейся жидкостью», пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, мужчина «исполнял телефонные указания лица, представившегося ему сотрудником правоохранительного органа».

В прокуратуре отметили, что ранее мужчина стал жертвой телефонных мошенников и был вовлечен в противоправную деятельность.

По данным телеграм-канала Shot , инцидент произошел возле здания ОВД «Арбат», которое пенсионер в форме охранника в последний момент отказался поджигать. Две бутылки с зажигательной смесью он кинул под служебный автомобиль полицейских, произошло возгорание, которое оперативно потушили. Мужчина был задержан.

Ранее силовики задержали 76-летнего мужчину при попытке поджога административного здания и служебного автомобиля в Сестрорецке по указанию мошенников. По версии правоохранителей, предварительно он передал злоумышленникам крупную сумму денег, после чего те позвонили в месседжере и убедили совершить поджог для возврата средств.