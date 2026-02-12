 Перейти к основному контенту
Суд арестовал вице-президента FESCO по делу о растрате

В Москве до 11 апреля арестован вице-президент FESCO Борис Иванов
Борис Иванов
Борис Иванов (Фото: tg_fesco / Telegram)

Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 11 апреля вице-президента по производственному развитию FESCO Бориса Иванова. Об этом РБК сообщил участник процесса.

Как ранее сообщили РБК источники, Иванова задержали в Москве вместе с бывшим председателем совета директоров транспортной группы FESCO Андреем Севериловым. Их обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса). Северилова суд также отправил под стражу до 11 апреля.

По версии следствия, Северилов и Иванов похитили 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта. Как сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, на допросе они не признали вину.

Кроме того, обвиняемым по делу проходит бывший президент FESCO Аркадий Коростелев. Как рассказали РБК два источника, знакомые с ходом расследования, Коростелев успел скрыться от следствия и находится за пределами России.

Фигурантом по делу также проходит бывший совладелец FESCO Михаил Рабинович. Прокурор заявил, что предприниматель скрылся от суда и следствия. Следствие считает Рабиновича организатором преступной группы.

В группе FESCO сообщили РБК, что «руководство проинформировано о сложившейся ситуации». Там подчеркнули, что компания оказывает содействие правоохранительным органам.

Экс-главу FESCO задержали в Москве
Бизнес
Андрей Северилов

До 2023 года группа FESCO принадлежала бизнесмену Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и еще нескольким юридическим и физическим лицам. В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы взыскал акции группы в доход государства, в ноябре того же года контрольный пакет акций (92,5%) Дальневосточного морского пароходства (базовый актив FESCO) по указу президента России Владимира Путина передали в уставный капитал госкорпорации «Росатом». Остальная часть акций находится в свободном обращении.

В 2020 году Северилов вместе с Рабиновичем выкупил доли в FESCO, после чего возглавил совет директоров транспортной группы. Зиявудин Магомедов, который с 2018 года отбывает срок по обвинению в создании организованного преступного сообщества, называл смену собственников рейдерским захватом. Северилов покинул группу в 2024 году.

В сентябре того же года бизнесмен зарегистрировал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг». Тогда Северилов пояснил РБК, что «А7 Холдинг» будет владеть и управлять активами из разных отраслей, в основном в транспортном сегменте.

