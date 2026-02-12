Суд арестовал экс-главу FESCO Северилова

Бывший председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов отправлен под арест на два месяца. Его обвиняют в хищении 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта

Андрей Северилов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца, до 11 апреля, бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова, сообщает корреспондент РБК.

Северилов просил избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, сославшись на находящихся на иждивении детей, существование которых зависит от его коммерческой деятельности.

Северилов и вице-президент FESCO по производственному развитию Борис Иванов были задержаны в Москве по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК; наказание — до десяти лет лишения свободы). По данным источника РБК, знакомого с материалами дела, Северилова задержали 11 февраля.

Из выступления следователя в суде стало известно, что Северилова и Иванова обвиняют в хищении 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта (ВМПТ). Как сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, на допросе они не признали вину.

В обосновании ходатайства о заключении Северилова под стражу на два месяца следователь заявил, что предполагаемые соучастники бывшего вице-президента FESCO находятся за границей. В частности, от суда и следствия скрылись один из организаторов преступной группы и два соучастника, сказал государственный обвинитель. В деле также фигурируют «неустановленные лица», добавил представитель прокуратуры.

Одним из скрывшихся фигурантов дела гособвинитель назвал экс-совладельца транспортной группы FESCO Михаила Рабиновича, указав, что тот — организатор преступной группы.

В качестве свидетеля по этому уголовному делу был допрошен бывший вице-президент FESCO Вячеслав Плотский. Как рассказал в суде Северилов, Плотский «активнее всех» давал на него показания, поскольку имеет к нему неприязненное отношение.

Отвечая на протокольные вопросы судьи Анны Майоровой, Северилов сообщил, что ранее не был судим, имеет на иждивении троих детей.

Адвокат бизнесмена Сергей Романов приобщил к материалам свидетельства о рождении детей, которые находятся у бизнесмена на иждивении, а также справку, согласно которой его отец болен несколькими тяжелыми заболеваниями. Адвокат рассказал, что Северилов награжден множеством наград, в том числе от Министерства обороны и администрации Владивостока. Среди наград — грамота от патриарха Кирилла за внимание и помощь в строительстве храма Иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Каховке, медаль за защиту Крыма 2014 года.

В группе FESCO сообщили РБК, что «руководство проинформировано о сложившейся ситуации». «Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме», — сообщили в пресс-службе транспортной группы.

Андрей Северилов — профессиональный инвестор в промышленные и финансовые активы. В 2024 году он вышел из совета директоров FESCO и заявлял РБК, что больше не имеет отношения к группе. В том же году он зарегистрировал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн руб. Он же ее и возглавил. Тогда Северилов заявлял РБК, что «А7 Холдинг» будет владеть и управлять активами из разных отраслей, преимущественно в сфере транспорта. В частности, компания заинтересована в покупке морских портов и железнодорожных активов, отметил он, не раскрывая, куда конкретно собирается инвестировать.