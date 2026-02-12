 Перейти к основному контенту
0

Бывший президент FESCO стал обвиняемым по делу о хищении 885 млн руб.

Бывший президент FESCO Коростелев стал обвиняемым по делу о хищении 885 млн руб.
Экс-президент FESCO Коростелев, по словам двух источников, успел скрыться от следствия и уехать из России. Также от следствия скрылся бывший совладелец компании Рабинович, которого обвинение назвало организатором преступной группы
Аркадий Коростелев
Аркадий Коростелев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Как рассказали РБК два источника, знакомые с ходом расследования, Коростелев успел скрыться от следствия и находится за пределами России.

РБК направил запрос в пресс-службу транспортной группы FESCO.

Коростелев был президентом FESCO с 2020-го по август 2024 года. Ранее Коростелев был вице-президентом FESCO по коммерции, а также занимал руководящие посты в структурах «Сибура» и ЛУКОЙЛа.

11 февраля в Москве был задержан бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). На заседании по избранию ему меры пресечения в Мещанском районном суде Москвы прокурор заявил, что бывший совладелец FESCO Михаил Рабинович, который проходит фигурантом по делу о коррупции, скрылся от суда и следствия. По версии следствия, Рабинович является организатором преступной группы.

Прокурор назвал экс-совладельца FESCO организатором преступной группы
Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

По делу Северилова также проходит вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов. Прокурор также сообщил, что часть фигурантов дела объявлена в розыск.

«Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме», — сообщили в пресс-службе транспортной группы FESCO.

До 2023 года группа FESCO принадлежала Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду, а также ряду юридических и физических лиц. В 2020 году совладелец Локо-банка Рабинович выкупил 17,4% акций у американской TPG. В январе 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил 92,4% акций FESCO в доход государства. Ответчиками выступали братья Магомедовы, Рабинович, Северилов (владелец 23,8% акций) и несколько компаний-акционеров. В ноябре того же года указом президента контрольный пакет (92,5%) Дальневосточного морского пароходства, базового актива FESCO, передали в капитал «Росатома». Остальные акции остаются в свободном обращении.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Егор Алимов
Fesco суд хищение
