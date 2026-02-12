 Перейти к основному контенту
Прокурор назвал экс-совладельца FESCO организатором преступной группы

Бывший совладелец транспортной группы FESCO Михаил Рабинович проходит фигурантом по уголовному делу о хищении 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта. Он скрылся от суда и следствия, заявил в Мещанском районном суде Москвы прокурор, передает корреспондент РБК. Следствие считает Рабиновича организатором преступной группы, заявил прокурор.

Заявления прокурора прозвучало во заседания суда по избранию меры пресечения экс-главе совета директоров FESCO бизнесмену Андрею Северилову и вице-президенту компании по производственному развитию Борису Иванову. Следствие просит арестовать их на два месяца по делу о хищении (ч. 4 ст. 160 УК) 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта (ВМПТ).

В ходе судебного заседания прокурор заявил, что ряд фигурантов уголовного дела о растрате в особо крупном размере находятся в розыске.

Группа FESCO до 2023 года принадлежала бизнесмену Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и еще нескольким юридическим и физическим лицам. Совладелец Локо-банка Михаил Рабинович приобрел 17,4% группы FESCO у американской TPG в 2020 году. В январе 2023-го суд обратил в доход государства 92,4% акций FESCO по иску Генпрокуратуры — ответчиками выступали братья Магомедовы, Михаил Рабинович, Андрей Северилов (владел 23,8% акций), а также несколько компаний-акционеров. В ноябре того же года контрольный пакет акций (92,5%) Дальневосточного морского пароходства (базовый актив FESCO) указом президента Владимира Путина передан в уставный капитал госкорпорации «Росатом». Остальная часть акций находится в свободном обращении.

Материал дополняется

