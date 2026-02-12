Экс-главу FESCO задержали в Москве

Экс-глава совета директоров FESCO бизнесмен Андрей Северилов и вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов задержаны по делу о крупной растрате, говорят источники РБК

Андрей Северилов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова задержали в Москве по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах и два собеседника в транспортно-логистической отрасли.

По словам знакомого с деталями дела источника РБК, Северилов был задержан в среду 11 февраля.

По данным собеседников РБК, следствие намерено ходатайствовать об их аресте на два месяца.

В группе FESCO сообщили РБК, что «руководство проинформировано о сложившейся ситуации». «Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме», — сообщили в пресс-службе транспортной группы FESCO.

РБК отправил запросы в управление на транспорте Следственного комитета и в ГСУ СКР.

Андрей Северилов — профессиональный инвестор в промышленные и финансовые активы. В 2024 году он вышел из совета директоров FESCO и заявлял РБК, что больше не имеет отношение к группе. В том же году он зарегистрировал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн руб. Он же ее и возглавил. Тогда Северилов заявлял РБК, что «А7 Холдинг» будет владеть и управлять активами из разных отраслей, преимущественно в сфере транспорта. В частности, компания заинтересована в покупке морских портов и железнодорожных активов, отметил он, не раскрывая, куда конкретно собирается инвестировать.

Группа FESCO до 2023 года принадлежала бизнесмену Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и еще нескольким юридическим и физическим лицам. В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании акций группы в доход государства, в ноябре того же года контрольный пакет акций (92,5%) Дальневосточного морского пароходства (базовый актив FESCO) указом президента Владимира Путина передан в уставный капитал госкорпорации «Росатом». Остальная часть акций находится в свободном обращении.

Материал дополняется