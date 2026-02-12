Дмитриев пошутил, что вправду не может устоять перед троллингом Стармера
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что не может устоять перед «троллингом» премьера Великобритании Кира Стармера.
Так он отреагировал на публикацию Huffpost, в которой утверждалось, что Дмитриев «не может удержаться от троллинга» (сan't resist trolling) Стармера, и пошутил «на две болезненные темы» — о мигрантах и хаосе на Даунинг-стрит.
«Да, правда, не могу удержаться», — написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя статью.
Он также посоветовал Стармеру «не превращать свою отставку в самый затяжной и унизительный публичный провал».
Ранее два чиновника в правительстве Стармера покинули посты на фоне скандала вокруг связи экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.
Bloomberg сообщал, что в канцелярии готовятся к тому, что министры кабинета Стармера в частном порядке попросят того уйти с поста или пригрозят собственной отставкой. Вскоре, по данным Sky News, премьер заявил депутатам от Лейбористской партии, что останется на посту, и пообещал изменить свою работу на Даунинг-стрит.
