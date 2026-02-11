Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило

Фото: Emily Michot / ZUMA / ТАСС

Что такое остров Эпштейна

Остров Эпштейна — это распространенное в СМИ название небольшого частного острова Литтл-Сент-Джеймс (в составе Американских Виргинских островов), которым с 1998-го по 2019-й владел осужденный за педофилию американский финансист Джеффри Эпштейн. По данным следствия, он регулярно насиловал на этом острове несовершеннолетних девушек, а остров посещали многие политики, бизнесмены, ученые и деятели шоу-бизнеса.

Где находится остров Эпштейна

Остров Литтл-Сент-Джеймс находится в Карибском море к востоку от Пуэрто-Рико, в архипелаге Американские Виргинские острова между островами Сент-Томас и Сент-Джон. Его координаты – 18° 18′ 0″ Северной широты, 64° 49′ 31″ Восточной долготы. Это холмистый и каменистый остров, образованный океаническим хребтом. До него можно добраться только по морю или на вертолете. Его площадь — 0,28 кв. км (или 28 га). Расстояние до острова Сент-Томас, расположенного к юго-востоку от него — около 2 км.

Фото: сервис Яндекс.Карты

В марте 1917 года в составе других островов архипелага он был приобретен США у Дании за $25 млн. До Эпштейна остров принадлежал инвестору Арчу Каммину, который в 1997-м выставил его на продажу за $10,5 млн.

В 1998 году остров приобрела принадлежащая Джеффри Эпштейну компания L.S.J. LLC за $7,95 млн. Позже, уже после отбытия первого тюремного заключения, финансист примерно в 2016-м через офшорную компанию Great St. Jim LLC приобрел второй остров — Грейт-Сент-Джеймс — за $17,5 млн (по другим данным — за $22,5 млн). Поскольку продавец датский миллионер Кристиан Кьер не желал иметь дело с Эпштейном, то подставным лицом выступил дубайский бизнесмен и СЕО DP World Султан Ахмед бин Сулайем, на имя которого была зарегистрирована Great St. Jim LLC (сам бин Сулайем поддерживал связи с Эпштейном, но заявлял, что не давал разрешения на использование его имени для коммерческих сделок).

После покупки Литтл-Сент-Джеймса нанятые финансистом подрядчики вырубили местную растительность, высадили там пальмы и расширили существовавший там жилой комплекс с главной резиденцией — виллой со стенами кремового цвета и бирюзовой крышей. В 2008 году The New York Times писало, что на острове работали 70 человек, а комплекс включал виллу, расположенную на крайне-северной оконечности острова, библиотеку, кинозал, японскую баню и гостевые дома. По данным NBC, еще во время судебных слушаний Эпштейн параллельно планировал втрое расширить островной комплекс: он должен был включить также спа, новый бассейн и подземный театр.

Фото: U.S. Virgin Island Authorities / ZUMA / ТАСС

К моменту его ареста в июле 2019-го на острове был музыкальный павильон, причал, вертолетная площадка (чтобы добраться до Литтл-Сент-Джеймс и соседнего Грейт-Сент-Джеймс, Эпштейн прилетал частным рейсом на остров Сент-Томас, где пересаживался на вертолет), система опреснения воды. Некоторые другие здания были в стадии строительства. Более 150 фото- и видеозаписей некоторых интерьеров, жилых и нежилых построек были опубликованы в декабре 2025-го комитетом по надзору Палаты представителей.

Журналисты обратили внимание на архитектурные особенности здания музыкального павильона, которое сильно отличается от чертежей, представленных в 2010 году местному департаменту планирования и природных ресурсов. До 2017 года это сооружение кубической формы имело золотой купол, позже разрушенный ураганом, а его дизайн напоминает скорее культовый объект. Здание оказалось в центре разнообразных конспирологических теорий.

Кроме того, на острове были замечены пластиковые скульптуры коров в натуральную величину, которые персонал перемещали каждый день на новое место. Среди других необычных деталей — комната со стоматологическим креслом и масками на стенах. Возле пляжа расположены большие солнечные часы.

Ко времени смерти Эпштейна в 2019-м остров оценивался в $63,9 млн. Сразу же после самоубийства финансиста-педофила остров посетили агенты ФБР и следователи из департамента полиции Нью-Йорка. В ходе обысков они изъяли там 300 ГБ данных и множество физических улик. В 2020-м в рамках судебного соглашения наследники финансиста согласились выплатить Американским Виргинским островам $105 млн, а также часть средств от продажи острова.

В 2022 году нью-йоркская Bespoke Real Estate выставила острова на продажу за $125 млн. В мае 2023-го два принадлежавших Эпштейну острова — Литтл-Сент-Джеймс и Грейт-Сент-Джеймс — приобрел за $60 млн финансист Стивен Декоф, который планирует превратить это место в курорт премиум-класса.

Фото: Gianfranco Gaglione / AP / ТАСС

Что происходило на острове Эпштейна

Сам Эпштейн называл Литтл-Сент-Джеймс своей любимой резиденцией и иногда называл свое владение Литтл-Сент-Джеффс (англ. Little St. Jeff’s). Финансист проводил на острове много времени. В частности, между январем 2018-го и июнем 2019-го (вплоть до его повторного ареста) частные самолеты Эпштейна приземлялись в аэропорту Сент-Томаса примерно раз в три дня.

Благодаря одиозной репутации за островом в СМИ закрепились такие названия, как «Остров малышек» (Isle of Babes), «Остров греха» (Island of Sin), «Остров оргий» (Orgy Island), «Педофильский остров» (Paedophile Island) или просто Остров Эпштейна (Epstein Island).

По данным адвокатов, жертв, обвинения и свидетелей, остров был местом, куда Эпштейн регулярно привозил несовершеннолетних девушек, которых он подвергал сексуализированному насилию или продавал состоятельным гостям. Там он предположительно устраивал оргии и вечеринки с участием бизнесменов и других высокопоставленных гостей.

Согласно показаниям в ФБР одной из ассистенток Эпштейна, финансист был озабочен созданием «гарема» из молодых девушек на Литтл-Сент-Джеймсе и, в частности, раздумывал о строительстве там дворца на манер испанской Альгамбры в Гранаде. В 2020 году генпрокурор Американских Виргинских островов сообщил, что девушки доставлялись на остров вертолетом с Сент-Томаса. По данным обвинения, некоторым девушкам было всего 14 лет, при этом бывший генпрокурор Американских Виргинских островов утверждал, что минимальный возраст жертв доходил до 12 лет.

Несмотря на расследование, которое проводили против него федеральные власти, местное управление полиции вплоть до ареста финансиста летом 2019 года никогда не устраивало визитов на остров. По данным The New York Times, Эпштейн наладил связи с правительством Американских Виргинских островов и спонсировал ряд образовательных и благотворительных проектов на этой территории. В частности, управляющей одной из компаний Эпштейна Southern Trust числилась супруга губернатора, а для застройки острова он привлек архитектурное бюро, которым владел дядя губернатора. Кроме того, Эпштейн финансировал избирательную кампанию демократки Стейси Пласкетт, представительницы островов в Конгрессе. Некоторые компании Эпштейна были зарегистрированы на Сент-Томасе. При этом строительная активность Эпштейна привлекала внимание местного департамента планирования и природных ресурсов, которое обращало внимание на грубое нарушение строительных и природоохранных нормативов. В частности, на остров были интродуцированы новые виды, такие как кубинская квакша, что вызвало вмешательство экологического регулятора.

В 2026-м в новой партии опубликованных файлов Эпштейна нашли заказ от 2018-го о доставке на остров 1250 л серной кислоты. При этом Эпштейн договорился о доставке серной кислоты именно в тот день, когда ФБР начало расследование по делу о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации.

«Список Эпштейна»: кто из элиты посещал остров

Как такового списка гостей острова не существует — ФБР совместно с Минюстом США не установили существования какого-либо «списка клиентов» финансиста. В файлах Эпштейна содержится информация о том, что приглашение на остров получали разные бизнесмены, политики и деятели культуры. Однако данные зачастую неполны и противоречивы, и визит в резиденцию Эпштейна далеко не всегда может означать доказанное участие в сексуализированных преступлениях. Кроме того, в Сети циркулируют поддельные документы, якобы подтверждающие участие тех или иных лиц в оргиях на острове.

В 2024 году издание Wired подсчитало, что остров могли посетить около 200 гостей. В частности, несколько раз на остров приезжал Билл Гейтс. В числе других гостей были соучредитель Google Сергей Брин, министр торговли США и бизнесмен Говард Лютник (в 2012-м), бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (в декабре 2014-го), сооснователь LinkedIn Рид Хоффман, директор лаборатории MIT Media Lab Массачусетского технологического института Дзёити Ито. В частности, из файлов Эпштейна следует, что Лютник планировал визит на остров в 2012 году, хотя чиновник и заявлял, что прекратил общаться с финансистом после 2005-го.

Фото: Gabriel Lopez Albarran / AP / ТАСС

В 2012-2013 годы остров упоминался в переписке Эпштейна с Илоном Маском, однако неизвестно, посещал ли он его. Тем не менее в имейле от ноября 2012-го основатель Tesla интересовался у Эпштейна, когда у финансиста будет «самая дикая вечеринка». Осужденная сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл сообщала в суде, что остров могла посетить модель Наоми Кэмпбелл. В 2002 году в числе других специалистов на остров приезжал для участия в научном мероприятии «отец искусственного интеллекта» Марвин Мински. В 2006 году, еще до того, как финансиста обвинили в педофилии, Литл-Сент-Джеймс посетил известный физик Стивен Хокинг для участия в пятидневной научной конференции. В одном из писем в 2015 году Эпштейн писал Максвелл, что готов выплатить награду за опровержение утверждений о том, что физик якобы участвовал в «оргиях с несовершеннолетними».

В 2022 году одна из жертв финансиста Вирджиния Джуффре заявила, что член британской королевской семьи и брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор трижды изнасиловал ее, в том числе один раз — в ходе оргии на острове Эпштейна. Девушке было тогда 17 лет. Другая жертва сообщила о том, что принимала участие в оргиях на острове, а также о том, что видела среди гостей экс-президента США Билла Клинтона. Однако она утверждала, что не видела, чтобы политик занимался сексом с кем-либо на острове. В то же время Гислейн Максвелл исключала возможность посещения острова Клинтоном.