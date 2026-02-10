 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Sky узнал об ответе Стармера на призыв уйти

Sky узнал об ответе Стармера на призыв уйти из-за экзистенциального кризиса

Британский премьер Кир Стармер заявил депутатам от Лейбористской партии, что останется на посту премьер-министра, и пообещал изменить свою работу на Даунинг-стрит, пишет Sky News.

Ранее Bloomberg сообщил, что в канцелярии Стармера готовятся к тому, что министры кабинета в частном порядке попросят его уйти с поста или пригрозят собственной отставкой, если он этого не сделает.

Депутат от Лейбористской партии по округу Слау Тан Дхеси в разговоре со Sky News заявил об экзистенциальном кризисе для премьер-министра, для партии и правительства.

При этом заместитель лидера Лейбористской партии Люси Пауэлл сообщила изданию, что 9 февраля вечером «десятки» депутатов пришли поддержать Стармера.

Британский премьер теряет поддержку в том числе со стороны своих однопартийцев на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, который связан с обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними финансистом Джеффри Эпштейном. Согласно опубликованным недавно файлам по делу покойного инвестора, Мандельсон в переписках называл Эпштейна «лучшим другом» и делился с ним конфиденциальной информацией.

Материал дополняется

Дарья Лебедева
Кир Стармер Великобритания правительство Лейбористы
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
