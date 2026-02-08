 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за посла в файлах Эпштейна

Глава аппарата Стармера Максуини ушел в отставку из-за посла в файлах Эпштейна
Сюжет
Дело Эпштейна
Максуини подал в отставку из-за критики в его адрес из-за назначения Манедельсона послом в США. В файлах Эпштейна упоминается связь Максуини с финансистом, а также то, что он передавал Эпштейну конфиденциальные данные
Морган Максуини
Морган Максуини (Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters)

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку из-за назначения на пост посла в США Питера Мандельсона, дружившего с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает Sky News.

Многие депутаты от правящей партии возложили на Максуини вину за назначение Мандельсона. Последнего уволили с этой должности в сентябре 2025 года.

«Решение назначить Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к самой политике», — заявил Максуини в своем обращении, передает телеканал.

«Когда меня спросили, я посоветовал премьер-министру сделать это назначение, и я несу полную ответственность за этот совет. В общественной жизни ответственность необходимо брать на себя, когда это важнее всего, а не только когда это удобнее всего. В сложившихся обстоятельствах единственный достойный путь — это уйти в сторону», — добавил он.

Sky узнал, что экс-посла Британии могут лишить выплаты из-за Эпштейна
Политика
Питер Мандельсон

Питера Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025 года. По данным Sky News, некоторые говорят, что Максуини активно лоббировал его кандидатуру на эту должность.

МИД Великобритании прекратил полномочия Мандельсона на фоне скандала вокруг расследования дела Эпштейна. В своих электронных письмах он называл американского финансиста своим «лучшим другом».

В них есть доказательства того, что он, будучи министром по делам бизнеса, делился конфиденциальной информацией с финансистом, уточняет телеканал. Экс-посла подозревают в передаче Эпштейну значимой для рынков правительственной информации на фоне финансового кризиса 2008 года. Ранее, 6 февраля, стало известно, что в двух жилых объектах, связанных с Мандельсоном, прошли обыски. Однако арестован он не был.

За несколько дней до этого события Стармер выступил в палате общин и ответил на вопросы парламентариев. Премьер-министр поделился, что знал о контактах Мандельсона с Эпштейном. Несмотря на это, он все же поддержал его назначение на должность посла в США. Разразившийся скандал отразился и на репутации самого Стармера. The Spectator отметил, что его поддержка ослабевает. Премьер-министра начали открыто критиковать, в том числе и члены его собственной Лейбористской партии.

Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Великобритания посол в США отставка Кир Стармер Джеффри Эпштейн
