Глава пресс-службы Стармера уволился из-за скандала с Эпштейном

Директор по коммуникациям Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра Великобритании, Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связи экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Financial Times.

«Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду номер 10 [Даунинг-стрит, 10]. Я желаю премьер-министру и его команде всяческих успехов», — заявил Аллан.

Аллан стал вторым чиновником в правительстве премьера Кира Стармера, покинувшим свой пост на фоне скандала. Накануне подал в отставку глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини. Именно на него возложили вину за назначение Мандельсона. Сам Максуини назвал это решение «ошибочным».

Питера Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025 года, в сентябре его полномочия были прекращены на фоне расследования дела Эпштейна. По данным The Guardian, в электронных письмах Мандельсон называл финансиста «лучшим другом» и призывал его «бороться за досрочное освобождение». За день до увольнения посла Стармер заявил о полном доверии к Мандельсону и подчеркнул, что тот прошел тщательную проверку перед назначением.

На прошлой неделе Стармер столкнулся с давлением после публикации Минюстом США файлов по делу Эпштейна, подтверждающих связи Мандельсона с финансистом. Как писала The Telegraph, лейбористы в частном порядке начали искать замену Стармеру на посту премьер-министра. Bloomberg также сообщил, что министры кабинета Стармера в частном порядке намерены попросить его уйти с поста или пригрозить собственной отставкой, если он этого не сделает.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.