Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило о групповом ударе по энергетике Украины

Фото: Александр Река / ТАСС
Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также по местам производства и хранения БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны.

Какое именно высокоточное оружие было использовано при ударе, военные не уточнили.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили за ночь над Россией 106 беспилотников
Политика

7 февраля энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об аварийном отключении света в большинстве регионов страны. Шмыгаль предупредил о разгрузке блоков АЭС. Вечером того же дня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

