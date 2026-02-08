В «Укрэнерго» назвали сложной ситуацию в энергосистеме страны
В большинстве регионов Украины продолжаются аварийные отключения света. Опубликованные ранее графики почасовых отключений не действуют, сообщили в «Укрэнерго».
«Ситуация в энергосистеме остается сложной. Уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов», — говорится в сообщении.
В компании не уточнили, когда именно планируется возврат к прогнозируемым графикам, указав лишь, что это произойдет после «стабилизации ситуации в энергосистеме».
7 февраля Минобороны России сообщило об ударе «Кинжалами» и дронами по ВПК Украины. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области — одна из самых мощных на Украине — прекратила свою работу из-за повреждений после взрывов. В результате город Бурштын остался без воды и отопления.
Вечером того же дня мэр Киева Виталий Кличко предупредил о наступлении тяжелых дней для города «из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме». По его словам, жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа.
16 января первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в энергетике Украины. Одной из самых сложных он назвал ситуацию в Киеве, а также Киевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
