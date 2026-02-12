 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили за ночь над Россией 106 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Над Белгородской областью сбили больше всего дронов — 24. Этой же ночью в Волгоградской области в результате отражения ракетной атаки произошел пожар на территории объекта Минобороны в Котлубани

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 12 февраля перехватили и уничтожили над российскими регионами 106 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 24 — сбили над Белгородской областью. Над Брянской областью военные уничтожили 21 аппарат. 19 беспилотников перехватили над Воронежской областью, 13 — над Тамбовской, девять — над Нижегородской областью, пять — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой областью. Еще по одному дрону уничтожили над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Политика

В Волгоградской области при отражении ракетной атаки обломки упали на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань. По данным губернатора Андрея Бочарова, там произошел пожар, жителей населенного пункта эвакуировали из-за угрозы детонации.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о перехвате 19 беспилотников над четырьмя городами региона. По его словам, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Однако в одном из городов обломки сбитого дрона повредили крышу сарая и автомобиль.

В Тамбовской области в результате ударов беспилотников загорелся магазин «Магнит» в городе Мичуринске. По предварительной информации, пострадали два человека.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Теги
Анастасия Карева
беспилотники БПЛА Минобороны ПВО
