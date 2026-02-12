Суд в Москве запретил интернет-объявления о продаже страусов и тарантулов
Люблинский районный суд в Москве запретил к распространению информацию в интернете о продаже аккаунтов каршеринга, а также тарантулов и африканских страусов. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
«Суд рассмотрел административные иски и признал информацию, размещенную в информационно-коммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как установил суд, данные о продаже аккаунтов каршеринга, тарантулов и африканских страусов были размещены на интернет-сайтах.
В сентябре Бабушкинский районный суд Москвы по иску прокуратуры заблокировал сайты по продаже аккаунтов для краткосрочной аренды автомобилей, сообщили «Известия». В суде тогда подчеркнули, что незаконная покупка аккаунтов для каршеринга помогает избегать административной ответственности в случае нарушения правил дорожного движения или ДТП.
В мае 2025 года правительство утвердило перечень из восьми категорий животных, запрещенных к содержанию. В списке числятся пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы, а также некоторые виды птиц, например страусы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России