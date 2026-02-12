 Перейти к основному контенту
0

Суд в Москве запретил интернет-объявления о продаже страусов и тарантулов

Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Люблинский районный суд в Москве запретил к распространению информацию в интернете о продаже аккаунтов каршеринга, а также тарантулов и африканских страусов. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Суд рассмотрел административные иски и признал информацию, размещенную в информационно-коммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как установил суд, данные о продаже аккаунтов каршеринга, тарантулов и африканских страусов были размещены на интернет-сайтах.

Суд временно запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» из Apple Music
Общество
Алексей Рыбников

В сентябре Бабушкинский районный суд Москвы по иску прокуратуры заблокировал сайты по продаже аккаунтов для краткосрочной аренды автомобилей, сообщили «Известия». В суде тогда подчеркнули, что незаконная покупка аккаунтов для каршеринга помогает избегать административной ответственности в случае нарушения правил дорожного движения или ДТП.

В мае 2025 года правительство утвердило перечень из восьми категорий животных, запрещенных к содержанию. В списке числятся пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы, а также некоторые виды птиц, например страусы.

