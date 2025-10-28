Суд запретил объявления с уточнением «исключительно мусульманам»
Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение в интернете объявлений о сдаче жилья исключительно мусульманам. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.
«Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет <...>, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе.
Из материалов дела следует, что в одном из тематических телеграм-каналов были опубликованы два объявления — о сдаче однокомнатной квартиры возле станции метро «Щелковская» и о сдаче дома в деревне Дроздово под Москвой. В обоих случаях указывалось, что жилье предназначено исключительно для мусульман. Канал был открытым, доступ к его содержанию имели все пользователи Сети.
Публикации были выявлены прокуратурой в ходе мониторинга. Надзорное ведомство расценило подобные объявления как дискриминацию по религиозному признаку и обратилось в суд с требованием признать содержащуюся в них информацию запрещенной.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.
В августе суд признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам.
Согласно материалам дела, на площадке «Авито» было опубликовано несколько объявлений о сдаче квартир с уточнениями: «Сдам <…> только для мусульман! Цыгане не звоните!» и «Только для славян». Прокуратура увидела в этих публикациях признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам и направила иск о запрете таких объявлений.
Суд удовлетворил иск прокурора и признал информацию запрещенной к распространению в России.
