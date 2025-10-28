 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд запретил объявления с уточнением «исключительно мусульманам»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение в интернете объявлений о сдаче жилья исключительно мусульманам. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

«Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет <...>, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе.

Из материалов дела следует, что в одном из тематических телеграм-каналов были опубликованы два объявления — о сдаче однокомнатной квартиры возле станции метро «Щелковская» и о сдаче дома в деревне Дроздово под Москвой. В обоих случаях указывалось, что жилье предназначено исключительно для мусульман. Канал был открытым, доступ к его содержанию имели все пользователи Сети.

Публикации были выявлены прокуратурой в ходе мониторинга. Надзорное ведомство расценило подобные объявления как дискриминацию по религиозному признаку и обратилось в суд с требованием признать содержащуюся в них информацию запрещенной.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Суд в Москве запретил объявления о вакансиях «для славян»
Общество
Фото:IMAGO / ТАСС

В августе суд признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам.

Согласно материалам дела, на площадке «Авито» было опубликовано несколько объявлений о сдаче квартир с уточнениями: «Сдам <…> только для мусульман! Цыгане не звоните!» и «Только для славян». Прокуратура увидела в этих публикациях признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам и направила иск о запрете таких объявлений.

Суд удовлетворил иск прокурора и признал информацию запрещенной к распространению в России.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва Савеловский суд аренда жилья мусульмане
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о запрете объявлений о найме с пометкой «для славян»
Общество
️Суд запретил объявления с уточнением «цыганам не звонить»
Общество
Суд в Москве запретил публикации о вакансиях «только для славян»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
МВД раскрыло схему вымогательства у школьников через бот для знакомств Общество, 09:55
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МВД Политика, 09:54
Хачанов на «Мастерс» в Париже одержал первую победу за два месяца Спорт, 09:50
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 09:49
Тайм-менеджмент бесполезен: почему нужно управлять не временем, а собойПодписка на РБК, 09:45
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 09:44
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 09:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд запретил объявления с уточнением «исключительно мусульманам» Общество, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Счетная палата потребовала от строителей вернуть возмещенный НДСПодписка на РБК, 09:30
Предложение в новостройках Новой Москвы резко снизилось за год Недвижимость, 09:30
Bloomberg рассказал о выжидании индийских НПЗ после санкций против России Политика, 09:27
Набиуллина заявила, что цикл снижения ставки захватит весь следующий год Экономика, 09:25
В Алма-Ате предотвратили теракт Политика, 09:14