Суд временно запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» из Apple Music
Московский городской суд временно запретил скачивать и распространять песню «Бу-ра-ти-но» и другие песни обладателя исключительных прав на них, композитора Алексея Рыбникова. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Под запрет скачивания и распространения также попали 247 песен из различных советских фильмов. Так, в их числе песня «Вертолет» из фильма «Шла собака по роялю», «Картины» из фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли», «Романс» из фильма «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата», «Сокровища Флинта» из картины «Остров сокровищ», «Лестница в небо» из фильма «Тот самый Мюнхгаузен».
РБК обратился за комментарием к представителю Рыбникова.
Алексей Рыбников — советский и российский композитор. Он известен как создатель культовой рок-оперы «Юнона» и «Авось», в которую входят такие песни, как «Я тебя никогда не забуду», «Аллилуйя любви» и «Белый шиповник». Еще одной его знаменитой работой стала одна из первых советских рок-опер — «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» с ее композициями «Баллада о грешнике» и «Песня о Звезде».
Помимо этого, Рыбников написал огромное количество саундтреков для кино, среди которых особенно выделяется музыка к фильмам-сказкам «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось» и мультфильму «Приключения Буратино». Его творчество также включает оперы, симфонические произведения и музыку для театра.
Рыбников подал иск, в котором потребовал запретить распространение своих песен, потому что он не предоставлял Apple Inc такого права. Ближайшее заседание суда состоится 2 февраля. До этого момента будет действовать запрет на скачивание указанных песен.
