Суд оставил под стражей главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга

Лев Шлосберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Псковский областной суд отклонил апелляцию главы псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (включен Минюстом в реестр иноагентов) на продление меры пресечения и оставил его под стражей. Об этом сообщает региональное отделение партии в телеграм-канале.

«Судья Татьяна Козлова не удовлетворила жалобу — мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменения до 2 апреля», — говорится в сообщении.

Ходатайство о личном присутствии суд не удовлетворил, поэтому Шлосберг участвовал в заседании по видеосвязи.

Шлосберга отправили в СИЗО в начале декабря 2025 года на один месяц и 29 суток, до 2 февраля (в конце января суд продлил меру пресечения). Он арестован по обвинениям в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК) накануне истечения срока домашнего ареста по делу о повторной дискредитации (ч. 1 ст. 280.3 УК) (Шлосберга отправили под домашний арест в июне 2025 года — до 8 августа, но срок был продлен).

Уголовное дело о распространении военных фейков стало третьим в отношении Льва Шлосберга.

Его уголовное преследование началось осенью 2024 года с дела о нарушении обязанностей иноагента из-за публикации пяти видео без маркировки. В январе политику предъявили обвинение. В ноябре 2025 года Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ по делу об уклонении от обязанностей иноагента.