Общество⁠,
0

СК завел дело по факту стрельбы в техникуме в Анапе

СК завел дело по факту стрельбы в техникуме в Анапе
Video

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в учебном учреждении города Анапы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России на сайте.

«На место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления», — говорится в сообщении.

В СК не уточнили, по какой именно статье заведено дело.

Учащийся одного из техникумов края открыл стрельбу днем 11 февраля, его задержали. В результате стрельбы погиб охранник. Еще два человека пострадали.

МВД ранее сообщило, что подросток вел стрельбу из неустановленного оружия. Портал «Блокнот Анапа» со ссылкой на очевидцев сообщил,  что стрельба велась из дробовика.

Что происходит на месте стрельбы у техникума в Анапе. Эфир телеканала РБК
Общество

По данным телеграм-канала SHOT, стрелял 17-летний студент техникума, обучавшийся на втором курсе на автомеханика, он был вооружен ружьем ТОЗ-34ЕР. Kub Mash пишет, что юноша пришел с ружьем в техникум, потому что ему не выдали диплом.

В момент нападения студенты, спрятавшиеся в кабинетах, писали родителям прощальные сообщения. Позже молодых людей эвакуировали из здания.

Прокуратурой края поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, сообщило надзорное ведомство в телеграм-канале.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
стрельба Анапа подросток
