СК завел дело по факту стрельбы в техникуме в Анапе

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в учебном учреждении города Анапы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России на сайте.

«На место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления», — говорится в сообщении.

В СК не уточнили, по какой именно статье заведено дело.

Учащийся одного из техникумов края открыл стрельбу днем 11 февраля, его задержали. В результате стрельбы погиб охранник. Еще два человека пострадали.

МВД ранее сообщило, что подросток вел стрельбу из неустановленного оружия. Портал «Блокнот Анапа» со ссылкой на очевидцев сообщил, что стрельба велась из дробовика.

По данным телеграм-канала SHOT, стрелял 17-летний студент техникума, обучавшийся на втором курсе на автомеханика, он был вооружен ружьем ТОЗ-34ЕР. Kub Mash пишет, что юноша пришел с ружьем в техникум, потому что ему не выдали диплом.

В момент нападения студенты, спрятавшиеся в кабинетах, писали родителям прощальные сообщения. Позже молодых людей эвакуировали из здания.

Прокуратурой края поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, сообщило надзорное ведомство в телеграм-канале.