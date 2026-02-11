Общество,
0
Что происходит на месте стрельбы у техникума в Анапе. Эфир телеканала РБК
Днем 11 февраля в техникуме в Анапе произошла стрельба. По данным управления МВД по Краснодарскому краю, ее из неустановленного оружия открыл студент. Погиб охранник, количество пострадавших уточняется.
Включение с места стрельбы — в выпуске телеканала РБК.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8