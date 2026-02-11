Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе

Студент одного из техникумов Анапы открыл стрельбу в холле учебного заведения. Его уже задержали. Погиб охранник, который не дал нападавшему зайти в здание, есть еще пострадавшие

В одном из техникумов Анапы студент открыл стрельбу, сообщило МВД Кубани. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь.

Злоумышленник уже задержан. Он открыл стрельбу из неустановленного оружия, говорится в публикации. Как пишет портал «Блокнот Анапа», очевидцы рассказали о стрельбе из дробовика. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других служб. Выясняются мотивы действий задержанного.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в результате стрельбы в анапском техникуме погиб охранник. Он не дал нападавшему зайти внутрь здания и вызвал правоохранителей. По его данным, пострадавших двое.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту произошедшей стрельбы.

«Комсомольская правда» пишет, что на улице Промышленной возле здания техникума прозвучало до шести выстрелов. По этому адресу находится Анапский индустриальный техникум.

РБК направил запрос в Анапский индустриальный техникум, обратился за комментарием в управление Росгвардии, СК, МЧС по региону.