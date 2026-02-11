 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе

Студент одного из техникумов Анапы открыл стрельбу в холле учебного заведения. Его уже задержали. Погиб охранник, который не дал нападавшему зайти в здание, есть еще пострадавшие

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе
Video

В одном из техникумов Анапы студент открыл стрельбу, сообщило МВД Кубани. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь.

Злоумышленник уже задержан. Он открыл стрельбу из неустановленного оружия, говорится в публикации. Как пишет портал «Блокнот Анапа», очевидцы рассказали о стрельбе из дробовика. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других служб. Выясняются мотивы действий задержанного.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в результате стрельбы в анапском техникуме погиб охранник. Он не дал нападавшему зайти внутрь здания и вызвал правоохранителей. По его данным, пострадавших двое.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту произошедшей стрельбы.

В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек
Общество
Фото:John Normile / Getty Images

«Комсомольская правда» пишет, что на улице Промышленной возле здания техникума прозвучало до шести выстрелов. По этому адресу находится Анапский индустриальный техникум.

РБК направил запрос в Анапский индустриальный техникум, обратился за комментарием в управление Росгвардии, СК, МЧС по региону.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Валерия Доброва
студенты стрельба колледж Кубань МВД пострадавшие
Материалы по теме
Открывшего стрельбу в техникуме Анапы студента задержали
Политика
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб человек
Политика
В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
На Кубе несколько отелей временно закрылись из-за низкого спроса Общество, 16:09
Лукашенко отказался приехать на первое заседание «Совета мира» Политика, 16:05
Лавров заявил о попытках Европы посылать России сигналы Политика, 16:04
Зачем криптокомпания вложила $200 млн в «банк для зумеров» от MrBeast Крипто, 16:04
Певцов оценил шансы на предложение сменить Богомолова во МХАТ Общество, 16:02
Экс-глава производителя водки «Пять озер» будет управлять бывшим Heineken Бизнес, 16:02
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о трех главных страхах в жизни Общество, 15:54
«Киты» купили биткоин на миллиарды на обвале. Почему это не спасло рынок Крипто, 15:54
Швейцарский горнолыжник повторил 58-летний рекорд на Олимпиаде Спорт, 15:53
Дегтярев допустил запрет на въезд в Россию сменившим гражданство атлетам Спорт, 15:46
Делегирование: как повысить эффективность команды Образование, 15:46
Reuters узнал о нехватке денег в чешской программе по снарядам для ВСУ Политика, 15:44
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40