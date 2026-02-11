 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб человек

Охранник погиб при стрельбе в колледже в Анапе
При стрельбе в холле техникума погиб охранник: он не пропустил нападавшего вглубь здания и вызвал правоохранителей. Еще два человека пострадали, они находятся в состоянии средней тяжести. Стрелок задержан

При стрельбе в техникуме в Анапе погиб человек
Охранник погиб при стрельбе в колледже в Анапе, он не дал стрелявшему зайти в здание, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«На данный момент, есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы», — рассказал Кондратьев. Губернатор добавил, что нападавший пытался попасть вглубь здания, но охранник не дал ему этого сделать.

По его информации, пострадали двое, но данные уточняются. МВД изначально сообщило о трех пострадавших, но позднее уточнило, что один из них скончался.

Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое. Произошедшее Кондратьев назвал «чудовищным преступлением».

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе
Политика

Стрельба в техникуме в Анапе произошла днем 11 февраля. «По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия», — сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

«Комсомольская правда» писала, что на улице Промышленной рядом со зданием учебного учреждения прозвучало до шести выстрелов. На этой улице находится Анапский индустриальный техникум.

Нападавшего задержали, его мотивы выясняются.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Анапа стрельба охранник
