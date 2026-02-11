При стрельбе в техникуме в Анапе погиб человек

Охранник погиб при стрельбе в колледже в Анапе

При стрельбе в холле техникума погиб охранник: он не пропустил нападавшего вглубь здания и вызвал правоохранителей. Еще два человека пострадали, они находятся в состоянии средней тяжести. Стрелок задержан

Охранник погиб при стрельбе в колледже в Анапе, он не дал стрелявшему зайти в здание, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«На данный момент, есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы», — рассказал Кондратьев. Губернатор добавил, что нападавший пытался попасть вглубь здания, но охранник не дал ему этого сделать.

По его информации, пострадали двое, но данные уточняются. МВД изначально сообщило о трех пострадавших, но позднее уточнило, что один из них скончался.

Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое. Произошедшее Кондратьев назвал «чудовищным преступлением».

Стрельба в техникуме в Анапе произошла днем 11 февраля. «По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия», — сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

«Комсомольская правда» писала, что на улице Промышленной рядом со зданием учебного учреждения прозвучало до шести выстрелов. На этой улице находится Анапский индустриальный техникум.

Нападавшего задержали, его мотивы выясняются.