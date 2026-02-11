 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Открывшего стрельбу в техникуме Анапы студента задержали

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сотрудники полиции выясняют мотивы и обстоятельства, толкнувшие одного из студентов техникума в Анапе открыть стрельбу в здании учебного заведения, сообщает пресс-служба Управления МВД по Краснодарскому краю.

Стрелявший задержан. «Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как пишет портал 93.RU, стрельба произошла у техникума на ул. Промышленной. По предварительным данным, пострадали пять человек, сильно пострадал охранник учебного заведения. Позднее в полиции сообщили о трех пострадавших.

Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил об одном погибшем. «[Это] охранник, который первый принял на себя удар. <...> Не дал дальше зайти нападавшему», — написал глава региона в телеграм-канале.

РБК направил запрос в Анапский индустриальный техникум, обратился за комментарием в управление Росгвардии, МВД, СК, МЧС по региону.

Материал дополняется.

