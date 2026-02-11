 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Казанца Исуса Петровича Христоса обязали вернуть настоящее имя

Ново-Савиновский районный суд Казани обязал местного жителя Исуса Христоса вернуть себе настоящее имя. С таким поручением суд обратился к местному загсу. Иск в суд подал прокурор Казани Ильдар Исмагилов, подтвердили РБК в суде.

По данным газеты «Бизнес Online», мужчина был неоднократно судим за грабежи и разбой, а в 2014 году попал на профилактический учет у нарколога.

В декабре 2025 года он получил срок два года условно за фиктивную регистрацию мигрантов у себя в квартире. Тогда же его оштрафовали на 13 тыс. руб. Он прописал у себя 45 человек. Помощь мигрантам мужчина мотивировал тем, что получает только пенсию по инвалидности и ему не хватает денег. За одну «услугу» он получал около 2 тыс. руб.

Бывший глава Intel решил создать «христианский» ИИ
Технологии и медиа
Патрик Гелсингер

Выяснилось, сообщает издание, что в 2015 году у мужчины обнаружили органическое расстройство личности. Оно стало следствием тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в 2010 году.

Прокурор обратился в суд на основании заключения Минюста, согласно которому смена имени по религиозным причинам запрещена. Прокуратура считает, что таким образом мужчина вводит в заблуждение граждан и оскорбляет чувства верующих, используя имя Иисуса Христа.

Ранее казанца звали Евгений Петрович Чекулаев. Ему предстоит вернуть это имя.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ксения Потрошилина, Анастасия Серова Анастасия Серова
имя суд Казань
